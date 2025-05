Die AfD gilt nun als gesichert rechtsextremistisch. Das hat auch Folgen für die Mitglieder. Ihre Jobs sind allerdings nicht in Gefahr – zumindest unter bestimmten Voraussetzungen.

Insbesondere Beamte in der Partei könnten Probleme bekommen, auch wenn die bloße Mitgliedschaft in einer extremistischen Partei keine direkten Konsequenzen haben wird. Der Waffenbesitz wird durch die neue Einstufung allerdings erschwert.

Verfassungschutz darf AfD-Mitglieder beobachten

Für Beamte können Folgen drohen

Dienstrechtliche Konsequenzen treten mit der neuen Einstufung nicht direkt in Kraft. Beamte werden also nicht automatisch für ihre bloße Mitgliedschaft entlassen und anderweitig belangt. Allerdings kann die Zugehörigkeit zu einer rechtsextremistischen Partei Zweifel an der Verfassungstreue begründen. Durch die neue Einstufung wird dieser Schritt erleichtert.