Bundeskanzler Olaf Scholz warnt trotz der Einstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch vor einem voreiligen Verbotsverfahren. "Ich finde, das ist eine Sache, die man nicht übers Knie brechen darf", sagte der SPD-Politiker beim Kirchentag in Hannover . Das Bundesverfassungsgericht habe alle Verbotsanträge der letzten Zeit abgelehnt. "Ich bin gegen einen Schnellschuss und werde deshalb auch nicht sagen, so sollten wir es machen."

Strack-Zimmermann: Entscheidung war überfällig

"Die AfD ist nicht einfach eine Protestpartei, sondern eine rechtsextremistische Bewegung, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zerstören will", so Strack-Zimmermann.

Stimmen nach Verbotsverfahren werden lauter

SSW-Abgeordneter: AfD ist Gefahr für Demokratie

Der Grünen-Abgeordnete Marcel Emmerich fordert auf der Plattform X nun ebenfalls einen erneuten Vorstoß für ein Parteienverbot. So schreibt er: "Was lange klar ist, ist jetzt bestätigt: Die AfD ist offiziell eine rechtsextreme Partei. Sie bekämpft Menschenwürde & unseren demokratischen Rechtsstaat. Es braucht jetzt parteiübergreifend einen Antrag zur Feststellung der Verfassungswidrigkeit der AfD."

Stefan Seidler, Bundestagsabgeordneter für den Südschleswigschen Wählerverband (SSW) sieht sich in seinem Engagement für ein AfD-Verbotsverfahren bestätigt. "Es ist schon erschreckend, wie eindeutig das Gutachten des Verfassungsschutzes ausfällt. Die Botschaft ist klar: Die AfD ist verfassungsfeindlich und eine Gefahr für unsere Demokratie. Es ist ein klarer Aufruf, jetzt zu handeln. Klar ist aber auch: Die Bundesregierung kann sich hier jetzt nicht mehr wegducken. Gedankenspiele, den Umgang mit der AfD im Deutschen Bundestag zu normalisieren, sind absolut fehl am Platz", so Seidler in einem Pressestatement.