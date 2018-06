Fehlende Strategie

Kühnert ist "fassungslos" über SPD-Spitze

08.06.2018, 17:17 Uhr | jmt, t-online.de

Juso-Vorsitzender Kevin Kühnert kritisiert eine fehlende Gesamtstrategie der SPD. Er befürchtet, dass die Parteiführung den Draht zu den Mitgliedern verliert.

Juso-Chef Kevin Kühnert war eine der führenden Stimmen gegen die große Koalition – nun soll er bei der Erneuerung der SPD mithelfen. Doch eine gemeinsame Strategie der Parteiführung kann er nicht erkennen, wie er nun im Gespräch mit dem "Spiegel" einräumt.



"Es gibt bei uns zwar einzelne Leute, die jeweils mit ihrer eigenen Strategie durch die Gegend laufen, aber wir haben keine gemeinsame Linie. Und wir versäumen es, uns darüber auseinanderzusetzen und eine Linie zu finden", sagte Kühnert dem Nachrichtenmagazin. Das mache ihn manchmal "fassungslos".

Viele Leute schrieben ihm, "die seit Jahren Mitglied sind, die aber nicht wissen, was sie in dem Laden noch sollen". Der "Faden" zu diesen Leuten drohe endgültig zu reißen. Er beobachte mit Sorge", dass die Leute, egal was unsere Parteispitze gerade sagt oder erklärt, nicht mehr zuhören".