Kevin Kühnert will SPD-Vize werden

03.12.2019, 17:34 Uhr | AFP

Juso-Chef Kevin Kühnert: Will beim Parteitag einen der Vize-Posten der SPD holen. (Quelle: imago images)

Er ist einer der lautesten Fürsprecher des designierter Spitzen-Duos bei der SPD. Nun erhebt Kevin Kühnert selbst Anspruch auf einen Führungsposten in der Partei. Am Wochenende will er sich zum Vize wählen lassen.

Juso-Chef Kevin Kühnert kandidiert für das Amt eines stellvertretenden SPD-Vorsitzenden. Er werde sich beim SPD-Parteitag am Freitag in Berlin zur Wahl stellen, sagte der 30-Jährige der Düsseldorfer "Rheinischen Post" laut Vorabmeldung vom Dienstag. Er sei dafür, dass der Kurs der neuen Parteivorsitzenden vollen Rückhalt finde. "Wer wie ich gewollt hat, dass mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans Erneuerung auch Gesichter bekommt, steht in der Verantwortung, sie jetzt zu stützen."

Kühnert sprach sich dafür aus, dass auch der bisherige Parteivize Ralf Stegner und die frühere Juso-Chefin Johanna Uekermann eine herausgehobene Rolle im neuen SPD-Präsidium spielen sollten. "Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans stehen für zahlreiche Positionen, die der Parteilinken seit jeher am Herzen liegen", sagte Kühnert.

Erster Juso-Chef in SPD-Parteispitze?

Die Entscheidung darüber, ob er das Vorsitzamt bei den Jusos aufgeben wird, will Kühnert der SPD-Nachwuchsorganisation überlassen. Er wäre dem Bericht zufolge der erste Juso-Chef in der Geschichte der Bundesrepublik, der auch einen Vizeposten in der Parteispitze inne hätte.

Die SPD wählt auf ihrem Parteitag am Freitag eine neue Spitze. Dafür müssen die Delegierten formal zunächst Esken und Walter-Borjans bestätigen, die beim Mitgliedervotum zum Parteivorsitz gesiegt hatten. Die Riege der Stellvertreter soll nach dem Willen der SPD-Führung von bislang sechs auf drei reduziert werden.





Neben Kühnert sind für die Posten Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, die saarländische SPD-Chefin Anke Rehlinger und die brandenburgische Politikerin Klara Geywitz im Gespräch. Sie hatte sich gemeinsam mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz um den Vorsitz beworben, beide waren aber dem Duo Esten/Walter-Borjans unterlegen.