SPD-Politiker und Gewerkschaftler

Früherer NRW-Arbeitsminister Guntram Schneider gestorben

04.01.2020, 10:28 Uhr | dpa

Guntram Schneider ist tot. Bis 2015 war der SPD-Politiker Arbeitsminister von Nordrhein-Westfalen. Davor war er DGB-Chef in NRW.

Der frühere nordrhein-westfälische Arbeitsminister Guntram Schneider ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Das bestätigte am Samstag eine Sprecherin der SPD in Nordrhein-Westfalen. Zum genauen Todestag konnte sie zunächst nichts sagen. Der gebürtige Gütersloher lebte in Dortmund.



Ich bin unendlich traurig über die Nachricht, dass mein langjähriger Kabinettskollege Guntram Schneider verstorben ist. Guntram war ein stets aufrichtiger Mann. Immer geradeaus und mit dem Herzen am rechten Fleck. Ein Typ, wie er im Buche steht. Ich werde ihn sehr vermissen. — Thomas Kutschaty (@thomaskutschaty) January 3, 2020

Von 2010 bis 2015 war er Arbeitsminister im Kabinett der damaligen SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Zuvor war er DGB-Chef von Nordrhein-Westfalen.