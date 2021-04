Saarland in Trauer

Politikerin Monika Beck ist tot

Trauer im Saarland: Die Politikerin Monika Beck ist gestorben. Für den Ministerpräsidenten war sie eine prägende Kollegin und eine "tolle Persönlichkeit".

Die Politikerin Monika Beck ist tot. Wie der "Saarländische Rundfunk" berichtet, starb die 79-Jährige nach langer schwerer Krankheit im Kreise ihrer Familie. Sie war Landtagsabgeordnete der CDU und Bevollmächtigte des Saarlandes in Berlin. In ihrer politisch aktiven Zeit engagierte sie sich besonders für Frauen in der Kunst und gründete auch eine Galerie.

Seit 2005 war die Politikerin und Galeristin wieder im Saarland und ging weiter ihre Arbeit im Kulturbereich und in der Kommunalpolitik nach.

Tobias Hans, der Ministerpräsident des Saarlands, schrieb bei Twitter, Beck sei bereits am Dienstag gestorben. "Als Bevollmächtigte des Saarlandes prägte sie von 1999 bis 2005 die Saarland-Botschaft in Berlin nachhaltig", schrieb er. Das Saarland habe eine tolle Persönlichkeit in Politik, Kunst und Kultur verloren. In diesen schweren Stunden sei Hans in Gedanken bei der Familie der sechsfachen Mutter und spreche sein aufrichtiges Beileid aus.