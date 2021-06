Nach Entzug des Doktortitels

Giffey: "Es ist alles gut, wie es gekommen ist"

18.06.2021, 19:51 Uhr | dpa

Franziska Giffey, Spitzenkandidatin der Berliner SPD: Nach langem Hin und Her entzog ihr die Freie Universität Berlin Mitte Juni den Doktortitel. (Quelle: Jürgen Heinrich/imago images)

Ex-Familienministerin Franziska Giffey hat ihren Doktortitel verloren – doch sie zweifelt deswegen nicht an sich. Die Fehler, die sie gemacht habe, seien ihre eigenen, sagte sie bei einem Streitgespräch.

Die frühere Bundesfamilienministerin und SPD-Bürgermeisterkandidatin in Berlin, Franziska Giffey, hadert nach eigenen Worten nicht mit dem Entzug ihres Doktortitels durch die Freie Universität. "Es ist alles gut, wie es gekommen ist", sagte Giffey in einem "Spiegel"-Streitgespräch mit dem FDP-Politiker Marco Buschmann laut Vorabmeldung vom Freitag. Sie hadere "überhaupt nicht, mit gar nichts", sagte die 43-Jährige.

Giffey räumte erneut ein, sie habe "Fehler dabei gemacht, für die muss ich geradestehen". Aber sie wisse, dass es ihre Arbeit sei, die habe kein wissenschaftlicher Dienst für sie geschrieben. Giffey, die aus einem Handwerkerhaushalt stammt, sagte, sie habe den akademischen Weg "komplett machen" wollen. Als jüngste Europa-Beauftragte Berlins sei sie damals gefragt worden, ob sie den Job überhaupt könne. Sie habe gedacht, sie bräuchte "irgendeine Form von Beweis".

Heute glaube sie aber nicht, dass sie wegen ihrer Dissertation Bezirksbürgermeisterin oder Bundesministerin geworden sei, sagte Giffey. Die SPD-Politikerin betonte, dass ihr das sogenannte Aufstiegsversprechen wichtig sei: "Egal ob ein Kind in eine Familie geboren wird, in der viel oder wenig Geld da ist, egal ob die Eltern Deutsch sprechen oder nicht, wir müssen dafür sorgen, dass alle die gleichen Chancen haben."

Giffey will höhere Steuern für Reiche

Giffey plädierte für höhere Steuern für Reichere, "damit wir andere Dinge finanzieren können, die notwendig sind für Menschen, die zusätzliche Unterstützung brauchen".

Der FDP-Politiker Buschmann hielt dagegen. "Wenn Sie den Spitzensteuersatz heute anheben, dann belasten Sie Leute aus der Mitte der Gesellschaft", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Das sei "leistungsfeindlich".

Die Freie Universität Berlin hatte Giffey in der vergangenen Woche den Doktortitel wegen Plagiaten entzogen. Berlin wählt am 26. September parallel zur Bundestagswahl ein neues Abgeordnetenhaus. Giffey tritt dort als Spitzenkandidatin der SPD an.