Bayerische Landesregierung

Das sind Söders neue Minister

23.02.2022, 11:11 Uhr | dpa, AFP

Mit einer Neuaufstellung will der bayerische Ministerpräsident seine Partei für die Landtagswahl im kommenden Jahr fit machen. Dafür wechselt unter anderem ein prominenter CSU-Politiker in Söders Kabinett.

Das bayerische Kabinett erhält neue Minister: CSU-Generalsekretär Markus Blume wechselt in die bayerische Landesregierung und wird neuer Wissenschaftsminister. Dies kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch nach einer Sitzung der CSU-Fraktion im bayerischen Landtag an.

Blumes Nachfolger soll der Bundestagsabgeordnete und frühere Innen-Staatssekretär Stephan Mayer werden. Er werde dem Parteivorstand diesen Vorschlag machen, sagte Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder am Mittwoch nach einer Sitzung der CSU-Fraktion im bayerischen Landtag.

Darüber hinaus nimmt Söder weitere Wechsel vor: Der bisherige Deggendorfer Landrat Christian Bernreiter (CSU) soll Bayerns neuer Bau- und Verkehrsminister werden. Die frühere Umweltministerin Ulrike Scharf wird neue Familienministerin in Bayern.