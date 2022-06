Die Entscheidung des Bundestags, Büro und Mitarbeiter zu streichen, sei "rechts- und verfassungswidrig": Mit einem scharfen Schreiben hat sich Ex-Kanzler Gerhard Schröder an den Haushaltsausschuss gewandt. Droht eine Klage?

Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) wehrt sich Medienberichten zufolge gegen den Beschluss des Bundestages, ihm Büro und Mitarbeiterstellen zu streichen. Schröders Rechtsanwalt habe sich diesbezüglich mit einem Schreiben an den Vorsitzendenden des Haushaltsausschusses des Bundestags, Helge Braun (CDU), gewandt, berichten die "Bild" und die "Süddeutsche Zeitung". Erbeten werde ein "prüffähiger und damit rechtsmittelfähiger Bescheid".

Bereits Ende Mai war bekannt geworden, dass Schröder die Privilegien-Streichung juristisch überprüfen lassen will. Sein Anwalt wollte sich damals jedoch nicht zu Details äußern.

"Ă–ffentliche 'Hetzjagd'"

Eine gerichtliche Klärung stehe "trotz der mittlerweile nicht mehr hinnehmbaren öffentlichen 'Hetzjagd' für Herrn Bundeskanzler a.D. nicht mehr 'an vorderster Front'", heiße es in dem Schreiben, so die "Süddeutsche". Weiter hieß es, der Anwalt habe Braun um ein Gespräch gebeten, um "eine für alle Seiten annehmbare Regelung 'auf Augenhöhe' erreichen zu können".