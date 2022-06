Niedersachsens Verfassungsschutz stuft AfD als Verdachtsobjekt ein

Die Jugendorganisation der AfD in Niedersachsen galt bereits als Verdachtsobjekt, nun folgt der gesamte Landesverband. Der "Fl├╝gel" hat laut Verfassungsschutz die Parteistrukturen ver├Ąndert.

Die AfD ist in Niedersachsens Verfassungsschutzbericht als Verdachtsobjekt eingestuft worden. Das geht aus dem am Donnerstag von Innenminister Boris Pistorius (SPD) vorgelegten Bericht f├╝r 2021 hervor. Zuvor war in Niedersachsen beispielsweise die Jugendorganisation der AfD als Verdachtsobjekt eingestuft worden, aber nicht die ganze Partei.