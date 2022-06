Den bislang unbekannten Angreifern sei es gelungen, auch in die Partei-Mailkonten der neuen Gr├╝nen-Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour einzudringen und E-Mails teilweise an externe Server weiterzuleiten. Bereits am 30. Mai habe es einen Angriff auf das IT-System der Partei gegeben, woraufhin die Partei Anzeige erstattete.