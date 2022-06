Bericht: Grüne sind Opfer von großem Hackerangriff geworden

Die Gr├╝nen sind offenbar Opfer einer gro├č angelegten Cyberattacke geworden. Wie der "Spiegel" berichtete, kam es in den vergangenen Wochen zu mehreren Angriffen, bei denen unter anderem auf die interne Plattform der Partei, das "Gr├╝ne Netz", zugegriffen wurde. Auf der Plattform haben sich die Gr├╝nen ├╝ber Verhandlungspositionen innerhalb der Ampelkoalition ausgetauscht, so der "Spiegel". Wer hinter den Angriffen steckt, ist bisher nicht bekannt.

Dabei sind dem "Spiegel" zufolge offenbar auch E-Mails der beiden Vorsitzenden, Ricarda Land und Omid Nouripour, erbeutet worden. Den unbekannten Hackern sei es gelungen, E-Mails an externe Server weiterzuleiten. Betroffen sind dabei demnach E-Mail-Adressen, die f├╝r die Kommunikation nach au├čen verwendet werden. Dem Bericht zufolge ist unklar, wie lange und in welchem Umfang E-Mails erbeutet wurden sowie wer in Besitz dieser Mails gelangt ist. Eine Sprecherin wollte das weder best├Ątigen noch dementieren.