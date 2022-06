Friedrich Merz über Kernenergie: "Nicht alle dümmer, die dringeblieben sind"

Angesichts der Energieknappheit hat sich CDU-Chef Friedrich Merz f├╝r eine l├Ąngere Laufzeit der drei noch in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke in Deutschland ausgesprochen. In Frankreich liefen 56 Anlagen, w├Ąhrend in Deutschland ├╝ber den Weiterbetrieb von drei Kernkraftwerken diskutiert werde, kritisierte Merz am Samstag auf einem Landesparteitag der Hamburger CDU. "Es sind nicht alle d├╝mmer auf der Welt, die dringeblieben sind", f├╝gte der CDU-Politiker hinzu.