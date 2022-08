Umfrage | Krieg und Klimakrise: Das fürchten Jugendliche am meisten

Jugendliche in Deutschland sorgen sich mehr wegen des Ukraine-Kriegs und der Klimakrise als wegen der Corona-Pandemie. Die Zukunft Deutschlands sähen viele pessimistisch, teilte die Bertelsmann-Stiftung am Montag in Gütersloh unter Berufung auf eine von ihr beim Meinungsforschungsinstitut Ipsos in Auftrag gegebene Umfrage mit. Mit ihrem eigenen Leben seien sie dagegen zufriedener.