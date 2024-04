Aktualisiert am 26.04.2024 - 10:52 Uhr

Während die AfD an Beliebtheit immer weiter abnimmt, erfreuen sich die Grünen an einem deutlichen Zuwachs. Grund dafür könnte der Spionagefall des Mitarbeiters von Krah sein.

Demnach kamen die Grünen, der Umfrage zufolge, auf 15 Prozent und legten somit ganze drei Prozentpunkte zu. Während die FDP mit vier Prozent konstant zu letzter Woche bleibt, rutscht der Großteil der anderen Parteien um einen Prozentpunkt ab – so auch die AfD, die mittlerweile bei 17 Prozent liegt. Damit hat die AfD ihren schlechtesten Umfragewert seit Mai letzten Jahres erreicht. Die Spitze bildet weiterhin die CDU mit 30 Prozent. An zweiter Stelle steht dann die AfD.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht verlor dagegen und liegt bei fünf Prozent am Rand der Grenze für den erstmaligen Einzug in den Bundestag. Die Linke profitiert derweil und steht mit vier Prozent zumindest in der Nähe der Fünf-Prozent-Hürde.