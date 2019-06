Trotz leichtem Verlust

CDU in Emnid-Umfrage deutlich vor den Grünen

02.06.2019, 11:32 Uhr

Annegret Kramp-Karrenbauer: Die CDU-Vorsitzende hat in der Emnid-Umfrage schlecht abgeschnitten. (Quelle: Reiner Zensen/imago images)

Während in der aktuellen Forsa-Umfrage die Grünen deutlich vor der Union liegen, zeigt der "Sonntagstrend" ein anderes Bild. Doch auch hier können die Grünen zulegen.



Von den Befragten würden laut dem Sonntagstrend der "Bild am Sonntag" etwa 28 Prozent CDU/CSU wählen (minus 1 Prozent). Obwohl die Grünen in einer Forsa-Umfrage erstmals die Union überrunden, liegen CDU/CSU in der aktuellen Emnid-Erhebung klar vor der Oppositionspartei. Die Grünen legen drei Punkte im Vergleich zur Vorwoche auf 20 Prozent zu.

Die SPD hingegen verliert einen Prozentpunkt und fällt auf 16 Prozent. Die AfD verharrt unverändert bei 13 Prozent. Die FDP gibt einen Prozentpunkt nach und kommt auf 8 Prozent. Die Linke sinkt auf acht Prozent (Minus 1). Befragt wurden 1413 Menschen vom 23. bis 28. Mai 2019.







Schlecht schneidet in der Emnid-Umfrage die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer ab. Knapp zwei Drittel – 62 Prozent der Befragten – trauen demnach der Saarländerin nicht zu, die Union wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Nur 17 Prozent glauben das.