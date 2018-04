Fußball

Aufstieg für Nürnberg rückt näher: 2:0 gegen Braunschweig

30.04.2018, 23:28 Uhr | dpa - Deutsche Presse-Agentur GmbH, dpa

Nürnberg (dpa) - Für den 1. FC Nürnberg rückt der Aufstieg in die Fußball-Bundesliga immer näher. Durch das 2:0 im Zweitliga-Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig haben die Franken zwei Spieltage vor dem Saisonende fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten Holstein Kiel. Am kommenden Sonntag in Sandhausen kann der «Club» den Aufstieg in die Bundesliga perfekt machen. Es wäre Nummer acht und eine alleinige Bestmarke. Für Braunschweig bleibt es eng im Tabellenkeller.