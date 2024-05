China schärft seine Axt

Nach seinem Besuch in Frankreich reist der chinesische Staatschef Xi Jinping weiter nach Serbien und Ungarn. Dort sieht China die westliche Achillesferse in Europa. Eine Schwachstelle, die China für sich nutzen möchte.

Es geht hoch hinaus für den chinesischen Präsidenten. Am Dienstag begleitet Xi Jinping seinen französischen Amtskollegen Emmanuel Macron in die Pyrenäen auf den Pass von Tourmalet. Der Berg ist über 2.000 Meter hoch, es fällt sogar etwas Schnee. Die beiden Politiker besuchen am Nachmittag mit ihren Gattinnen eine traditionelle Tanzvorführung.

Vor dem Bergpanorama in den Pyrenäen steht im Anschluss ein gemeinsames Essen auf dem Programm. Diplomaten nennen dies den persönlichen Teil eines Staatsbesuches. Macron möchte einen intimen Rahmen schaffen, um in Gesprächen politische Brücken zwischen China und dem Westen zu bauen.

Ging dieser Plan auf? Schaffte es Macron gar, Xi Jinping politisch weichzuklopfen?

Daran gibt es schon am Tag danach erhebliche Zweifel. Am ersten Tag der Europareise von Xi Jinping gab es am Montag keinerlei politische Annäherung. Xi blieb stur, hielt an seinem Wirtschaftskurs und an seiner Unterstützung für Kreml-Chef Wladimir Putin fest. Macron habe immer die Vorstellung gehabt, dass seine persönlichen Beziehungen Strukturen umstoßen könnten, kommentierte ein Experte für internationale Beziehungen an der Sciences Po, Bertrand Badie, den Ausflug der Präsidenten im Sender France Info. Xi sei aber nicht wirklich ein großer Gefühlsmensch.

Das ist das große Problem. China sieht sich im Ringen mit den USA um den Status der dominierenden Supermacht und Peking hat kein Interesse an einem geeinten Europa. Deswegen ist Xi nach seinem Besuch in Frankreich nach Serbien gereist, danach folgt ein Besuch in Ungarn. Beides sind Länder, die die chinesische Führung als Schwachstelle für die europäische Einigkeit sieht. Dort wird Xi andere Töne anschlagen als noch in Frankreich. Schon während er mit Macron durch die Berge spaziert, hält der chinesische Staatschef die Axt hinter dem Rücken, die Europa spalten soll.

Zu Gast bei Freunden

Denn nicht nur die Wahl seiner Reiseziele hat sich Xi Jinping wohlüberlegt, sondern auch den Zeitpunkt. Seine Ankunft in Serbien am Dienstagabend fällt auf den 25. Jahrestag des Nato-Bombardements der chinesischen Botschaft im damaligen Jugoslawien am 7. Mai 1999. Bei dem irrtümlichen Angriff, für den ein Ortungsfehler der CIA verantwortlich gemacht wurde, waren drei Menschen getötet worden.

Peking werde "niemals zulassen", dass sich ein derartiger Vorfall wiederhole, schrieb Xi vor seiner Ankunft in Belgrad in einem Gastbeitrag für die serbische Tageszeitung "Politika". "Heute vor 25 Jahren bombardierte die Nato auf unverschämte Weise die chinesische Botschaft in Jugoslawien und tötete dabei drei chinesische Journalisten. Das sollten wir niemals vergessen." Xi lobte darin auch die "unerschütterliche Freundschaft" zwischen China und Serbien, die "mit dem Blut unserer Landsleute geschmiedet" worden sei.

Während Xi also am Dienstag noch in Frankreich die großartigen chinesisch-französischen Beziehungen preist, schreibt er in einem Artikel schon von einem Blutpakt mit Serbien gegen die Nato. Diese Drohungen sind bemerkenswert, da die Nato aktuell in keinem Krieg kämpft. Vergleichbare Geschichten wiederholen sich allerdings fast täglich in der Ukraine, verursacht von Chinas strategischem Partner Wladimir Putin.

