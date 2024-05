Mit der Zeugenaussage der Pornodarstellerin Stormy Daniels werden im Trump-Prozess schmutzige Details bekannt. Doch wer denkt, dies würde den Ex-Präsidenten demütigen, verkennt die Tragweite dieses Prozesses.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Bevor es zum Sex ohne Kondom gekommen sein soll, habe Donald Trump einen Pyjama aus Satin getragen. So wie einst der amerikanische Playboy Hugh Hefner. Trump soll sich von der Pornodarstellerin Stormy Daniels haben verhauen lassen. Mit einer zusammengerollten Zeitschrift. Danach sei er nicht mehr so arrogant gewesen. Sondern viel freundlicher.

Der damals 60 Jahre alte Trump soll zu der blonden, Ende 20-Jährigen Daniels gesagt haben, sie erinnere ihn an seine eigene Tochter Ivanka. Mit seiner dritten Ehefrau, Melania Trump, die gerade den gemeinsamen Sohn Barron geboren hatte, soll er nicht einmal mehr im selben Bett geschlafen haben.

All diese Aussagen über eine folgenreiche Nacht im Jahr 2006 mit Donald Trump stammen von der Pornodarstellerin Stormy Daniels, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt. Ihre Schilderungen trug sie im Zeugenstand beim historischen Prozess gegen den ehemaligen US-Präsidenten vor, und sie waren ungeheuer detailreich.

Die Öffentlichkeit hätte womöglich noch viel mehr erfahren. Aber immer wieder stoppte der Richter Juan Merchan die Zeugin sowie die New Yorker Staatsanwaltschaft und gab den vielen Einsprüchen von Trumps Verteidigern statt.

Anderen würde das schaden

Wäre Donald Trump nicht Donald Trump, wären all diese privaten Einzelheiten vermutlich ein politisches Todesurteil. Die Affäre des ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton mit seiner Praktikantin Monica Lewinsky kostete ihn damals fast das Amt. In den Augen vieler Wählerinnern und Wähler sind auch die mutmaßlichen Taten Donald Trumps nicht nur glaubhaft und geschmacklos. Sie sind auch unwürdig für einen Mann, der bald wieder das mächtigste Land der Erde vertreten will.

Doch so sehr viele amerikanische Medien diese Details als extrem demütigend bewerten, so wenig dürften sie dem inzwischen 77 Jahre alten Kandidaten der Republikaner am Ende anhaben. Von einer Entzauberung kann jedenfalls keine Rede sein. Im Gegenteil: Der Prozess ist eine Bestätigung dessen, was Trump schon immer war.

Es ist zwar offensichtlich: Donald Trump gefällt gar nicht, was in diesem Prozess aktenkundig und damit offiziell über ihn ans Licht kommt. Bis heute streitet er ab, Stephanie Clifford – die Frau, der Schweigegeld gezahlt wurde – überhaupt zu kennen. Seiner Version nach wollte sie ihn damals im Wahlkampf 2016 mit einer Lügengeschichte erpressen, um Geld zu machen. Trump nennt sie abfällig "Pferdegesicht". In seinen Augen ist das schon ein Beleg dafür, dass er Stormy Daniels ohnehin nicht als ausreichend attraktiv empfindet.

Natürlich streitet Trump alles ab. Er leugnet auch seine Verantwortung für den Sturm auf das Kapitol. Er legitimiert zudem die Mitnahme offizieller und sogar geheimer Regierungsdokumente. Und er erkennt bis heute das Wahlergebnis aus dem Jahr 2020 nicht an.

Selbst wenn er am Ende in New York, Miami, Washington oder in Georgia schuldig gesprochen werden sollte, wird sich daran vermutlich nichts ändern. Dann bleiben die Prozesse für ihn und seine Anhänger trotzdem eine politische "Hexenjagd". Die Richter und Staatsanwälte gelten für ihn ohnehin als befangen. Sollten sich auch die Jurymitglieder gegen ihn stellen, wird er wohl auch sie als parteiisch, gekauft oder sonst wie beeinflusst darstellen.

Es bleibt seine Bühne