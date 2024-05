Am Mittwoch findet der "EuroJam" in Berlin statt. Rednerinnen und Redner präsentieren ihre Idee für ein Europa der Zukunft. Sehen Sie das Event hier im Livestream.

Rund einen Monat vor der Europawahl steht die Zukunft des Kontinents im Mittelpunkt einer Veranstaltung in Berlin : dem "EuroJam". Mehrere Redner stellen in kurzen Vorträgen innovative Ideen für die Zukunft Europas vor.

Tickets für das Event sind nicht mehr erhältlich. Der "EuroJam" findet am Mittwoch ab 18 Uhr am Badeschiff Berlin in der Eichenstraße statt. Sie können die Veranstaltung hier live im Stream verfolgen: