Traurige Neuigkeiten von einer israelischen Hamas-Geisel

Israel nimmt einen Grenzübergang bei Rafah ein. Außenministerin Baerbock warnt vor den Folgen dieser Offensive. Mehr Informationen im Newsblog.

Presse: US-Firma soll Kontrolle über Grenzübergang bekommen

3.24 Uhr: Nach Ende des israelischen Militäreinsatzes in Rafah soll einem israelischen Medienbericht zufolge ein privates amerikanisches Sicherheitsunternehmen die Verwaltung des Grenzübergangs in der Stadt nahe Ägypten übernehmen. Darauf hätten sich Israel, die USA und Ägypten geeinigt, meldete die israelische Zeitung "Haaretz" am Dienstagabend. Um welches Unternehmen es sich konkret handeln soll, war zunächst unklar.

Israels Regierung wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Bericht äußern. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats in den USA, John Kirby, sagte, er wisse nichts davon.

Israels Militär war in der Nacht zu Dienstag in Teile Rafahs im Gazastreifen vorgerückt. Die Armee übernahm dort eigenen Angaben nach auch die Kontrolle des Grenzübergangs auf palästinensischer Seite.

USA: Hamas hat Kompromissentwurf nicht zugestimmt

2.03 Uhr: Die US-Regierung hat Berichte zurückgewiesen, wonach die islamistische Hamas kurz vor dem Vorrücken israelischer Truppen in Rafah einem Verhandlungsvorschlag über eine Feuerpause zugestimmt haben will. "Die Hamas hat reagiert und in ihrer Antwort mehrere Gegenvorschläge gemacht", sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, am Dienstag in Washington. "Das ist aber nicht dasselbe, wie einen Vorschlag zu akzeptieren."

Miller erläuterte, es handele sich bei dem zur Debatte stehenden Entwurf um ein Angebot von Ende April. "Das war der Vorschlag, der auf dem Tisch lag", so der Sprecher. Die Hamas habe anscheinend öffentlich kommuniziert, dieses Angebot akzeptiert zu haben. Das stimme so aber nicht. "Sie haben mit Änderungen geantwortet - man kann es einen Gegenvorschlag nennen - und mit diesen Details befassen wir uns momentan."

Dienstag, 7. Mai 2024

Hamas-Geisel wurde bereits als Leiche verschleppt

22.59 Uhr: Ein in den Gazastreifen verschleppter israelisch-argentinischer Mann ist nach Angaben einer Organisation von Geiselfamilien schon beim Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober getötet und tot in das Palästinensergebiet gebracht worden. Das Forum der Familien von Geiseln und Vermissten erklärte am Dienstag, dass sie "mit Schmerz und gebrochenem Herzen festgestellt" habe, dass der 61-jährige Lior Rudaeff "am 7. Oktober ermordet und sein Leichnam von Hamas-Terroristen nach Gaza entführt wurde".

Rudaeff hatte zur Zeit des Angriffs der radikalislamischen Hamas in Nir Yitzhak gelebt, einer Kibbuz-Gemeinschaft in Südisrael. Er hatte nach Angaben des Forums die israelische und die argentinische Staatsbürgerschaft und war Vater von vier Kindern und Großvater von zweien.

"Die israelische Regierung hat die tiefgreifende moralische Pflicht, in den laufenden Verhandlungen alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um Lior nach Hause zu bringen", erklärte das Forum. "Die Regierung muss auch die rasche Rückkehr aller lebenden Geiseln sicherstellen, damit sie den langen Weg zur Heilung und Genesung beginnen können."

USA verzögern seit zwei Wochen Waffenlieferungen an Israel

19.17 Uhr: Die US-Regierung hat in den vergangenen zwei Wochen nach Angaben einer mit den Vorgängen vertrauten Person Waffenlieferungen an Israel zurückgehalten. Der Insider bestätigt damit gegenüber Reuters einen Bericht von "Politico". Das Blatt hatte unter Berufung auf einen Mitarbeiter der US-Regierung berichtet, damit solle eine politische Botschaft an Israel gesendet werden.

Die US-Regierung unter Präsident Joe Biden hat wiederholt gewarnt, eine Offensive in der Grenzstadt Rafah im Gazastreifen durch Israel werde ohne ein glaubwürdiges Konzept zum Schutz der Hunderttausenden Zivilisten in der Stadt von den USA nicht unterstützt.

Zu den vorerst gestoppten Lieferungen gehören auch Bausätze für ungelenkte Bomben mit kleinem Durchmesser, die vom Flugzeugbauer Boeing hergestellt werden, sagte der Insider. Auch andere geplante Verkäufe an Israel seien blockiert worden. Damit wird es für Israel schwieriger, sein Arsenal wieder aufzufüllen. Boeing nahm zu den Darstellungen zunächst nicht Stellung.

