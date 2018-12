Auch in Wuppertal

Schwerpunkt NRW: Razzien gegen italienische Mafia

05.12.2018, 09:30 Uhr | t-online.de, nhr

Im Zuge internationaler Ermittlungen gegen die italienische Mafia sind auch in Deutschland Hunderte Polizisten und Beamte des BKA bei Groß-Razzien im Einsatz. (Symbolbild) (Quelle: imago)

In ganz Deutschland laufen seit dem frühen Morgen Razzien gegen die italienische Mafia. Der Schwerpunkt liegt in Bayern und NRW – auch Wuppertal soll betroffen sein.

Die Polizei ist im Großeinsatz: In Nordrhein-Westfalen, Bayern, Thüringen und Berlin laufen aktuell Razzien gegen die italienische Mafia ‘Ndrangheta. Auch in anderen Ländern sind Beamte im Einsatz. Bei den internationalen Ermittlungen gehe es um den Verdacht der Geldwäsche und des Drogenhandels. Der WAZ gegenüber habe das BKA mitgeteilt, dass auch Wuppertal von Razzien betroffen ist.

240 Beamte des Bundeskriminalamts sowie 200 Einsatzkräfte der Bundespolizei seien im Einsatz. Außerdem soll laut Spiegel auch die Spezialeinheit GSG 9 an den Razzien beteiligt sein. Die Aktion richte sich demnach gegen die Mitglieder zweier 'Ndrangheta-Familien, die in Deutschland unter anderem Restaurants und Firmen betreiben und teils schon seit Jahrzehnten in der Bundesrepublik leben.

Internationaler Schlag gegen die italienische Mafia - #BKA-Vizepräsident Peter Henzler informiert im Rahmen eines Pressetermins heute um 15:00 Uhr über das BKA-Verfahren. Die Einladung für Medienvertreterinnen und Medienvertreter finden Sie hier: https://t.co/1RAfHJ58Ds pic.twitter.com/zEtGfOAM1T — Bundeskriminalamt (@bka) December 5, 2018

Am Mittag will sich die europäische Justizbehörde Eurojust äußern, das BKA berichtet am Nachmittag von dem Einsatz, der mit den dazugehörigen Ermittlungen vom Umfang bisher einmalig für das BKA sein sollen.