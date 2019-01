Ramstein-Miesenbach

Mutter fährt ohne Licht und betrunken auf der A6

22.01.2019, 07:10 Uhr | dpa

Eine Mutter mit zwei Kleinkindern ist am Dienstag auf der Autobahn 6 bei Ramstein (Kreis Kaiserslautern) ohne Licht, dafür aber betrunken unterwegs gewesen. Beamte der Autobahnpolizei hielten die 32-Jährige am frühen Morgen an, wie die Polizei mitteilte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Die beiden ein und vier Jahre alten Kinder saßen ohne Kindersitz im Auto. Die Frau musste auf der Dienststelle eine Blutprobe abgeben, ihr Führerschein wurde sichergestellt.