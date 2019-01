Aachen

UN-Generalsekretär António Guterres erhält Karlspreis 2019

29.01.2019, 13:08 Uhr | dpa

UN-Generalsekretär António Guterres erhält für seine Verdienste um die europäischen Werte den Aachener Karlspreis 2019. Guterres sei ein herausragender Streiter für das europäische Gesellschaftsmodell in einer Zeit, in der universelle Rechte und demokratische Grundsätze zunehmend unter Druck gerieten, teilte das Karlspreis-Direktorium am Dienstag mit.

Der frühere portugiesische Ministerpräsident handele in der komplexen globalen Welt auf Grundlage europäischer Werte, vor allem um Frieden, Freiheit und Demokratie umzusetzen.

Die Preisverleihung findet am Himmelfahrtstag (30. Mai) im Krönungssaal des Aachener Rathauses statt. Der Internationale Karlspreis zu Aachen wird seit 1950 für besondere Verdienste um die europäische Einigung verliehen. Der Preisträger 2018 war der französische Präsident Emmanuel Macron.