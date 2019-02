Er starb im Alter von 85 Jahren

Modeschöpfer Karl Lagerfeld ist tot

19.02.2019, 12:43 Uhr | JSp, t-online.de

Wie mehrere französische Medien berichten, soll Karl Lagerfeld am Dienstagmorgen in Paris gestorben sein. Der Modeschöpfer wurde 85 Jahre alt.



Karl Lagerfeld starb am Dienstagmorgen im American Hospital in Paris. Er wurde am Montagabend als Notfall eingeliefert. Die Ursache seines Todes ist bisher noch nicht bekannt. Zuerst berichtete das französische Magazins "Paris Match" über den Tod des 85-Jährigen.



Er verhalf Chanel zum Revival

Der Designer wurde 1933 in Hamburg geboren. Dort wuchs er als Sohn des Haburger Kondensmilch-Fabrikanten in wohlhabenden Verhältnissen auf. Seine Karriere als Modeschöpfer begann schon Mitte der 1950er-Jahre in Frankreich. Dort arbeitete er schnell für Weltmarken wie Balmain, Patou oder Chloé. Seit den 1970er-Jahren fing Karl Lagerfeld an, Mode auch unter seinem eigenen Namen zu kreieren. Seit 1983 war er der Kreativdirektor bei Chanel. Er verhalf dem französischen Modehaus zu einem Revival. Chanel entwickelte sich dank Lagerfeld zum Milliardenkonzern.

Spekulationen nach Chanel-Modenschau

Spekulationen um den Gesundheitszustand von Lagerfeld gab es bereits im Januar. Dort fehlte er auf der Chanel-Modenschau in Paris und sendete lediglich mit einer Videobotschaft auf Instagram ein Lebenszeichen von sich.

Das Markenzeichen des Modeschöpfers waren seine weiß gepuderten Haare, die er zu stets zu einem Zopf zusammengebunden trug.





