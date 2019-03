Steinach

Betrunkener zerrt Mann aus Transporter und fährt davon

12.03.2019, 08:37 Uhr | dpa

Ein betrunkener Mann soll einem 81-Jährigen im Kreis Sonneberg den Kleintransporter geraubt haben und mit seiner Beute kurz darauf einen Unfall gebaut haben. Nach ersten Erkenntnissen zerrte der 31-Jährige am Montag in Steinach den rechtmäßigen Besitzer gewaltsam aus dem Wagen und brauste davon, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 81-Jährige wurde dabei nicht verletzt. Wenige Minuten später baute der Verdächtige mit dem Transporter auf der Landstraße einen Unfall. Die Polizei nahm den 31-Jährigen vorläufig fest. Der Mann ist den Beamten wegen früherer Taten bekannt. Er hatte Drogen genommen und 1,4 Promille Atemalkohol.