Oldersbek

Motorradfahrer stößt mit Hirsch zusammen

05.06.2019, 08:30 Uhr | dpa

Ein 36 Jahre alter Motorradfahrer ist bei Oldersbek (Kreis Nordfriesland) mit einem Hirsch kollidiert und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend auf einer Landstraße, als der Hirsch plötzlich auf gerader Strecke auf die Fahrbahn lief, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr bremsen oder ausweichen und erfasste das Tier. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.