29-Jähriger verletzt

Streit zwischen drei Männern eskaliert: Messerattacke

05.06.2019, 13:47 Uhr | dpa

Bei einem Streit in Sachsen-Anhalt ist ein Mann Opfer einer Messerattacke geworden. Der 29-Jährige kam ins Krankenhaus. Die Polizei verhaftete zwei Verdächtige.

Ein Mann ist am späten Dienstagabend in Halle mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Zuvor sei es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 29-Jährigen und zwei weiteren Männern gekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Dabei sei er mit einem Messer attackiert und aufgrund seiner Verletzungen anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Ein 20-Jähriger und ein 21-Jähriger wurden vor Ort festgenommen.







Derzeit werden die Verdächtigen vernommen, weitere Details liegen deshalb noch nicht vor.