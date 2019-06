Neuruppin

Boot schlingert über See: Polizei findet schlafenden Mann

30.06.2019, 15:08 Uhr | dpa

Ein über einen See schlingerndes Boot nahe Neuruppin hat am Samstag die Polizei auf den Plan gerufen. Anwohner hatten ein Kajütboot gemeldet, das offenbar unkontrolliert über das Wasser hin und her fuhr - ohne erkennbaren Steuermann. Die Polizei borgte sich von einem anderen Anwohner ein Boot und fuhr damit zu dem Kajütboot. Dort fand sie den 33-jährigen Bootsführer schlafend vor und weckte ihn. Ein Atemalkoholtest ergab 1,85 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.