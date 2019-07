Duisburg

Gaskartusche explodiert: Mutter und Kleinkind verletzt

17.07.2019, 14:56 Uhr | dpa

Bei einer Explosion in einer Duisburger Wohnung sind am Mittwochmorgen eine 22-Jährige und ihr elf Monate altes Kind verletzt worden. Das Kleinkind schwebe in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen soll eine Gaskartusche eines Campingkochers in der Wohnung explodiert sein. Angehörige brachten das Mädchen direkt in ein Krankenhaus.

Die Mutter kam mit dem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik. Durch die Druckwelle wurde eine Fensterscheibe auf die Straße geschleudert und dadurch mindestens ein Auto beschädigt. Die Ursache der Explosion war zunächst unklar. Es werde untersucht, ob es an einem Bedienungsfehler oder einem technischen Defekt lag.