Schlagabtausch im Bundestag

Video: Merkel sorgt für Lacher bei der Regierungsbefragung

14.05.2020, 07:51 Uhr | t-online.de, ssp

In der Regierungsbefragung erklärte Kanzlerin Angela Merkel ihre Corona-Politik und andere Themen. Die sorgten sogar manchmal für Gelächter. Doch es gab auch scharfe Kritik an Russland. (Quelle: t-online.de)

Bei der Regierungsbefragung im Bundestag erklärte Kanzlerin Angela Merkel ihre Corona-Politik und andere Themen. Dabei kam es auch zu einem überraschenden Schlagabtausch, der mit lautem Gelächter endete.

Die Befragung der Bundeskanzlerin im Bundestag ist immer ein mit Spannung erwarteter Termin – in der Corona-Krise umso mehr. Angela Merkel ging am Mittwoch ausführlich auf das Thema ein – aber nicht nur das.

Nachdem die Linksfraktion die Bundeskanzlerin nach Erkenntnissen für zukünftige Pandemien fragte, überraschte Merkel mit einem lockeren Kommentar. Darüber hinaus prangerte die Bundeskanzlerin in deutlichen Worten die Zustände in der Fleischindustrie an. Für Aufsehen sorgte außerdem ihre klare Ansage in Richtung Russland.

Warum Angela Merkel in einem regen Schlagabtausch im Bundestag für Gelächter und Applaus sorgte und wie kritisch sie sich zu weiteren Themen während der Regierungsbefragung äußerte, sehen Sie oben im Video oder, wenn Sie hier klicken.