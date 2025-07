Auch Lawrow äußert sich zu Trumps Kurswechsel im Ukraine-Krieg

Ähnlich äußerte sich Russlands Außenminister Sergej Lawrow. Er habe jedoch keinen Zweifel daran, dass Russland mit möglichen neuen Sanktionen fertig werde, sagt Lawrow auf einer Pressekonferenz am Rande des Gipfels der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) in der chinesischen Stadt Tianjin. Darüber hinaus wolle Russland nach Aussage des Außenministers die Beweggründe von US-Präsident Donald Trump für dessen Kurswechsel in der Ukraine-Politik verstehen. "Fünfzig Tage … Davor waren es 24 Stunden, dann 100 Tage. Das haben wir alles schon einmal durchgemacht", gab sich Lawrow auf der Pressekonferenz gelassen.

Weitere Häme kam vom Vizechef des russischen Föderationsrates. "Wenn das alles ist, was Trump heute zur Ukraine sagen wollte, dann sind die Erwartungen bisher zu hoch gesteckt worden", schrieb Konstantin Kossatschow, am Montagabend bei Telegram. Die Stimmung in Russland werde Trump nicht beeinflussen, allein die US-Rüstungsindustrie profitiere und die Europäer zahlten die Zeche, schrieb er.

"Für Putin eine krachende Niederlage": Russland im Krieg

Keine Einladung zu Verhandlungen für ein Ende des Ukraine-Kriegs

Der prominente Moskauer Politologe Fjodor Lukjanow sieht bei Trump ein Zögern, "sich mit voller Wucht in eine Konfrontation mit Russland zu stürzen". Daher wiederhole er ständig, dass dies nicht sein Krieg sei, sondern der von Amtsvorgänger Joe Biden. "Aus Trumps Sicht ist das, was angekündigt wurde, ein sehr moderater, kompromissbereiter Ansatz", sagte der Chefredakteur des Politmagazins "Russland in der globalen Politik". Mit dem Kauf der Waffen durch Nato-Staaten wolle Trump eine direkte Konfrontation mit Moskau vermeiden.

"Russland wird diesen Schritt von Trump kaum als Einladung zu Gesprächen verstehen. Das ist Druck, und die russische Führung arbeitet nicht unter Druck", sagte Lukjanow im Hinblick auf die 50-Tage-Frist und ein Abkommen gür ein Ende des Ukraine-Kriegs. Für möglich hält er, dass sich die militärische Lage für Moskau verschlechtere, aber nicht grundlegend. "Das eigentliche Gespräch geht an den Fronten weiter."

China äußert sich zu Trumps Sanktionsdrohung

Auch Peking will sich nicht unter Druck setzen lassen. Angesprochen auf die Androhung aus den USA, weitere Zölle gegen Handelspartner Russlands zu erheben, betonte Chinas Außenministerium, China lehne illegale, einseitige Sanktionen ab. In einem Zollkrieg gebe es keine Gewinner, sagte Sprecher Lin Jian in Peking.