Im Flugzeug

Animation zeigt: höheres Virus-Risiko als bisher angenommen

Die Luft sei ähnlich rein wie in einem OP-Saal, wirbt der Luftfahrtverband für Reisen mit dem Flugzeug in Corona-Zeiten. Studien belegen allerdings etwas anderes, wie eine Simulation zeigt.

Viren bleiben länger in der Kabinenluft als bislang angenommen. Zu diesem Ergebnis kommen Ingenieure der Purdue University aus den USA und Flugzeugsystemingenieur Dieter Scholz von der HAW Hamburg.



Der Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie hatte angegeben, dass die Kabinenluft alle zwei bis drei Minuten ausgewechselt werde und die Luft in einem Flugzeug deshalb so rein sei wie in einem OP-Saal. Doch die Realität sieht anders aus, wie die Ergebnisse der Wissenschaftler in einer Simulation zeigen.

Wie sich das Virus im Flugzeug verteilt, wie lange es in der Luft bleibt, auf welchen Sitzen sich Passagiere in anderen Fällen mit einem Virus infiziert haben und welche Schutzmaßnahmen Reisende treffen sollten, sehen Sie oben im Video – oder hier.