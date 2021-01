Sturm auf Kapitol in Washington

t-online im Video vor Ort: "So etwas war unvorstellbar"

t-online am Kapitol: "So etwas war unvorstellbar"

Chaotische Zustände in Washington: Radikale Trump-Anhänger stürmen das Kapitol in der US-Hauptstadt. Unser Korrespondent berichtet im Video von vor Ort. (Quelle: t-online)

"So etwas war unvorstellbar": t-online-Korrespondent Fabian Reinbold berichtet von vor Ort am Kapitol in Washington. (Quelle: t-online)