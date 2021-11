Exklusive Umfrage

Das denken die Deutschen über die 500-Euro-Impfprämie

Aus der Politik wird im Kampf gegen Corona eine 500-Euro-Impfprämie ins Spiel gebracht – die alle auch rückwirkend erhalten sollen. Die meisten Fraktionen lehnen den Vorstoß ab. So sieht es in der Bevölkerung aus.

Sollte der Staat Impfwilligen und den bereits Geimpften 500 Euro für die vollständige Corona-Impfung samt Booster zahlen? Eine Mehrheit der Deutschen lehnt diesen Milliardenvorstoß der Linksfraktion ab, wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag von t-online zeigt.



Der 37,5-Milliarden-Euro-Plan

Der Finanzpolitiker Christian Görke hatte am Mittwoch bei t-online mit der Forderung überrascht und erhielt dafür Rückendeckung aus der Linken-Fraktionsspitze im Bundestag. Sein Vorschlag sieht Zahlungen in einer Gesamthöhe Höhe von 37,5 Milliarden Euro vor. Ökonomen hatten bereits in den vergangenen Monaten ähnliche Vorschläge gemacht, um im Verhältnis größere volkswirtschaftliche Schäden durch Todesfälle und Lockdowns zu vermeiden.

In anderen Fraktionen stößt der Plan allerdings bislang auf wenig Gegenliebe – und ebenso wenig in der Bevölkerung, wie nun die Exklusiv-Umfrage zeigt. Demnach lehnen zwei von drei Bürgern die Impfprämie ab (68 Prozent), während nur knapp jeder Vierte die Prämie befürwortet (25 Prozent). Unentschieden sind in der Frage nur sechs Prozent.



Die deutliche Ablehnung des Vorschlags ist unter den Sympathisanten der Parteien fast gleich verteilt, mit einer Ausnahme: Während die potenziellen Wähler aller im Bundestag vertretenen Parteien den Plan mehrheitlich deutlich ablehnen – am wenigsten deutlich bei den Grünen mit 63 Prozent, am deutlichsten bei der AfD mit 76 Prozent –, befürwortet ihn eine knappe Mehrheit der Linken-Sympathisanten mit 50 Prozent.



Große Unterschiede gibt es allerdings in den Altersgruppen: Denn eine knappe Mehrheit der 18- bis 29-Jährigen befürwortet den Plan (46 Prozent), während die Zustimmung in den Gruppen fortgeschritteneren Alters fast durchgängig sinkt. Am geringsten ist die Zustimmung bei den Über-65-Jährigen (18 Prozent).



Zur Methodik: Das Meinungsforschungsinstitut Civey hat zu der Frage "Sollte eine Corona-Impfprämie von 500 Euro eingeführt werden, die sowohl für Neuimpfungen als auch rückwirkend für bereits Geimpfte ausbezahlt wird?" im Zeitraum vom 17. bis 19. November 2021 die Antworten von 5.058 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählten Teilnehmern ausgewertet. Der statistische Fehler der Gesamtergebnisse beträgt 2,5 Prozentpunkte, für Teilgruppen kann er abweichen.