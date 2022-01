Ukraine-Krise

Satellitenbilder zeigen, wie Russland aktuell aufrüstet

Luftaufnahmen zeigen das Ausmaß der Militäroffensive: An mehreren Orten nahe der ukrainischen Grenze zeigt Russland seine Einsatzbereitschaft. (Quelle: t-online)

Die Anspannung an der russisch-ukrainischen Grenze wächst. Neben Videos zu zahlreichen Manövern der russischen Armee zeigen aktuelle Aufnahmen nun auch die Aufrüstung Russlands aus der Luft.

Rund 100.000 Soldaten soll Russland mittlerweile nahe der Grenze zur Ukraine postiert haben. Satellitenbilder zeigen die Lager in vier verschiedenen Regionen des Landes. Das russische Verteidigungsministerium hatte am Donnerstag außerdem großangelegte Manöver im Mittelmeer, im Atlantik und in der Nordsee für die kommenden Wochen angekündigt.



US-Außenminister Blinken hatte das Vorgehen Russlands scharf kritisiert und vor einem Rückfall in die Zeit des Kalten Krieges gewarnt.

Die Satellitenaufnahmen, die Russlands Aufrüstung zeigen, sowie Bilder von Manövern der Armee sehen Sie hier oder im Video oben.