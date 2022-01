Taliban-Terror in Afghanistan

Frau hält bedrohliche Szene fest – und verschwindet

Seit der Machtübernahme der Taliban hat sich die Krise in Afghanistan massiv zugespitzt. Für Frauen ist die Lage lebensbedrohlich – wie Aufnahmen aus den sozialen Medien jetzt zeigen. Die Opfer sind keine Unbekannten. (Quelle: t-online)

Seit der Machtübernahme der Taliban hat sich die Krise in Afghanistan massiv zugespitzt. Für Frauen ist die Lage lebensbedrohlich – wie Aufnahmen aus den sozialen Medien jetzt zeigen. Die Opfer sind keine Unbekannten.

Die Menschenrechtsverletzungen in Afghanistan durch die radikalislamischen Taliban sind allgegenwärtig. Die radikalislamischen Taliban beschneiden die Frauenrechte in Afghanistan massiv. Frauen dürfen nur noch mit Begleiter zur Arbeit, es gibt Kontrollbesuche in Büros – und zuhause, wie Aufnahmen einer bekannten Frauenrechtlerin vor Ort jetzt zeigen.

Die Aufnahmen, die eine eine berühmte iranische Exilantin jetzt in den sozialen Medien teilte, finden Sie hier oder direkt oben im Video.

Zuletzt hatte die Religionspolizei der Taliban damit gedroht, Mitarbeiterinnen von Nichtregierungsorganisationen in einer ländlichen Provinz Afghanistans zu erschießen, wenn diese keine Burka tragen.

Gespräche zwischen den Islamisten und westlichen Vertretern in Oslo sollten daran zuletzt etwas ändern – auch Deutschland war mit von der Partie. Dabei ging es aber zunächst um die drohende humanitären Katastrophe in Afghanistan, dann sollte die Taliban-Delegation unter anderem mit afghanischen Frauenrechtlerinnen und Journalisten zusammenkommen.

Zugespitzte Lage in Afghanistan

An den politischen Gesprächen am Montag und Dienstag nahmen nach Angaben der norwegischen Regierung dann auch Vertreter aus den USA und mehreren europäischen Ländern teil, darunter Frankreich. Es waren die ersten offiziellen Gespräche zwischen Vertretern des Westens und der international nicht anerkannten Taliban-Regierung auf europäischem Boden.

Der Umgang mit der humanitären Lage ist wegen der Menschenrechtsverletzungen der radikalislamischen Taliban hoch umstritten. Der UN-Sicherheitsrat hatte im Dezember einstimmig die Ermöglichung humanitärer Hilfen für Afghanistan beschlossen. Allerdings soll die Hilfe nicht direkt in die Hände der Islamisten geraten. Bisher hat kein Land die Taliban-Regierung offiziell anerkannt.