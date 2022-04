Großer Polizeieinsatz

Zahlreiche Menschen in New Yorker U-Bahn angeschossen

12.04.2022, 15:54 Uhr | AFP

In einer U-Bahn-Station im New Yorker Stadtbezirk Brooklyn sind mehrere Menschen angeschossen worden. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Polizei dementierte Berichte über aktive Sprengsätze.

Bei Schüssen in einer U-Bahn-Station in der US-Millionenstadt New York sind mehrere Menschen verletzt worden. Eine Polizeisprecherin bestätigte am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass ein Notruf eingegangen sei.



Laut der New Yorker Feuerwehr gibt es mindestens 13 Verletzte. Mehrere seien von Kugeln getroffen worden, US-Medien sprachen von fünf Personen. Die Verletzten seien in Krankenhäuser gebracht worden, über ihren Zustand gibt es bislang keine gesicherten Erkenntnisse. Die Polizei habe zudem Berichte erhalten, dass es Rauch in der Station gegeben habe.

Rettungskräfte in der Nähe des Tatorts: Bei einer U-Bahn-Station in New York sind Schüsse gefallen. (Quelle: Brendan McDermid/Reuters)

Mutmaßlicher Täter soll Sicherheitsweste und Gasmaske getragen haben

CNN berichtet mit Bezug auf einen Vertreter der Strafverfolgungsbehörde, dass etwas in der Station detoniert sein könnte. Es gibt zudem Berichte über weitere mutmaßliche Sprengsätze, die nicht detoniert seien. Die Polizei teilte hingegen mit, es seien "keine aktiven Sprengsätze" gefunden worden.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagmorgen im Stadtteil Brooklyn, als sich gerade viele Menschen auf dem Weg zur Arbeit befanden. Die Polizei teilte laut CNN mit, der mutmaßliche Täter habe offenbar eine Gasmaske und eine orange Sicherheitsweste getragen und sei von dem Tatort geflohen.



Polizei und Feuerwehr riefen die Bevölkerung auf, die Gegend zwischen der 36. Straße und der 4. Avenue zu meiden. Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar.