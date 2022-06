Aktualisiert am 10.06.2022 - 17:27 Uhr

Ein 34-J├Ąhriger sticht mit einem Messer um sich: An einer Hochschule hat ein Mann ersten Angaben zufolge vier Menschen verletzt. Zahlreiche Einsatzkr├Ąfte sind vor Ort.

An der Hochschule Hamm-Lippstadt hat ein Mann vier Menschen mit einem Messer verletzt. Der mutma├čliche T├Ąter sei festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der Mann ist in einem H├Ârsaal der nordrhein-westf├Ąlischen Hochschule von Studierenden ├╝berw├Ąltigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden.