als ich meinen Kindern neulich Astrid Lindgrens "Pippi Langstrumpf" vorlas, kam ich in Bredouille: Da stand ein hässliches Wort, konnte ich das einfach so aussprechen? Ähnlich erging es mir bei den Märchen der Gebrüder Grimm und bei "Tausendundeine Nacht": wunderbare Geschichten aus vergangenen Zeiten, die in einer altertümlichen Sprache erzählt sind, in denen aber in einzelnen Passagen Frauen herabgesetzt, farbige Menschen mit Schimpfwörtern tituliert, Muslime oder Juden verunglimpft werden.