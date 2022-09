wie ist die Lage in der Ukraine denn nun wirklich? In den vergangenen Tagen haben sich die Ereignisse nicht nur auf den Schlachtfeldern überschlagen. Auch in den westeuropäischen Regierungszentralen geht es hektisch zu. Nach monatelangen Kampfhandlungen, nach dem Feilschen um Waffen und Sanktionen wird langsam ersichtlich, wo die roten Linien in diesem Konflikt verlaufen, wie das vorsichtige Agieren von Olaf Scholz zu erklären ist und was Wladimir Putin als Nächstes tun könnte.