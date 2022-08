Klimaschutz und Energiewende: Eine Frage, die unsere Zukunft entscheidet

Außerdem überwinterten eine Reihe von Greifvogelarten hier. Funk und seine Mitstreiter gehen deshalb auf die Straße: "Wenn diese Arten einmal verdrängt oder ausgestorben sind, kriegen wir sie nicht wieder. Die sind dann weg. Ein für alle Mal weg."

Demonstranten sperren die B109: "Wir versuchen, unserem Stückchen Natur eine Stimme zu geben."

Naturschutz beißt ambitionierten Windkraftausbau – ein einfaches Bild

Ferdinandshof ist kein Einzelfall in Deutschland. Der Natur- und Artenschutz beißt sich vielerorts mit dem Vorhaben, die Energiewende voranzutreiben. Am deutlichsten wird das bei Windkrafträdern. Wo sie entstehen sollen, sind schon die Vögel – und sollen es auch bleiben: Ein unlösbarer Konflikt, so scheint es. Die AfD versucht dieses Narrativ zu etablieren: In mehreren Anträgen ihrer Bundestagsfraktion ist zu lesen, Naturschutz und Klimaschutz stünden im "Widerspruch" zueinander.

Beispiele lassen sich genügend finden, bei denen der Windkraftausbau aus Gründen des Naturschutzes verlangsamt oder gar verhindert wurde. So geschah es in Zossen in Brandenburg, Dahlem in Nordrhein-Westfalen oder Pfaffenhofen in Bayern. Proteste, Klagen und Petitionen von Naturschützern gegen ambitionierte Klimaschutzmaßnahmen wirken zunächst wie ein Bruderkrieg unter Weltrettern – auch wenn der Artenschutz zum Teil auch als Vehikel genutzt wird, damit die Mühlen bloß nicht vor der eigenen Haustür errichtet werden. Der Windkraftausbau endet so oder so oft als ein Gezanke zwischen Klima-Kipppunkten und Mäusebussarden.

Dabei haben Natur- wie Klimaschützer doch eigentlich eins gemeinsam: Sie wollen den Planeten vor Schaden bewahren. Ist es also wirklich der Naturschutz, der dem Windkraftausbau im Weg steht? Deutschlands größte Naturschutzverbände jedenfalls sehen die Schuld nicht bei sich. Sie verweisen auf Strukturen im System.

(Quelle: IMAGO/Joerg Boethling) Windkraftausbau in Deutschland Der Ausbau von Windenergie stockt. Im ersten Halbjahr wurden in Deutschland 311 neue Windkraftanlagen genehmigt. Das ist ein Rückgang zum vergangenen Jahr. Nach Angaben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz müssten hierzulande jährlich 1.000-1.500 neue Anlagen errichtet werden, um die festgelegten Klimaschutzziele einzuhalten. Besonders schlecht steht es um den Ausbau in Bayern und Sachsen: Hier wurden in der ersten Jahreshälfte laut SWR jeweils weniger als fünf Windräder genehmigt.

"Wir klagen da, wo Naturschutz überrannt wurde"

Nachfrage bei Caroline Gebauer. Sie ist beim Naturschutzbund BUND Leiterin für Energie- und nationale Klimapolitik. "Wir sehen Windkraft an Land als eine Leitenergie der Zukunft. Deswegen sind wir ganz klar für einen Windkraftausbau – nur eben natur- und sozialverträglich", sagt sie t-online.

Für sie gibt es keinen Konflikt zwischen dem Natur- und dem Artenschutz. Man habe Studien anfertigen lassen, die zeigten: "Es ist ganz unproblematisch möglich, ein bis drei Prozent der Landesfläche pro Bundesland auszuweisen." Besonders wichtig: Dies ginge auch mit Naturschutz, weil es theoretisch genügend Flächen gebe, die einen konfliktfreien Windkraftausbau erlaubten.

Natürlich: Infrastruktur bedeute immer auch Eingriffe in die Natur. Aber: "Was ist die Alternative? Die Alternative, vor der wir stehen, sind fossile Energieträger. Da sind die Eingriffe in die Natur gravierend höher."