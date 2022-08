Fischsterben in der Oder: Das könnte die Ursache sein

Umweltministerin Lemke am Ufer der Oder: "Das packt einen an." (Quelle: Patrick Pleul / dpa/dpa)

"Die Oder ist nun ein schwer geschädigtes Ökosystem"

Am Sonntagabend trafen sich Lemke und ihre polnische Amtskollegin Anna Moskwa, um die Suche nach Ursachen auf höchster Ebene anzugehen. Man habe eine Taskforce gegründet, bestehend aus deutschen wie polnischen Fachleuten. Bei der Krisenreaktion solle von nun an ein "permanenter Informationsaustausch" stattfinden.

Das Brandenburger Umweltministerium konstatiert zum Zustand des Flusses unterdessen: "Die Oder ist nun ein schwer geschädigtes Ökosystem." Doch wie geht es mit diesem weiter? Ist zu befürchten, dass sich das Fischsterben gar auf die Ostsee ausweitet?

Alarmbereitschaft in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern sind die zuständigen Behörden in Alarmbereitschaft. Im Fokus steht dabei vor allem das Stettiner Haff, ein inneres Küstengewässer, in das die Oder mündet und das mit der Ostsee verbunden ist. Derzeit würden Proben entnommen, sagte Umweltminister Backhaus. Indes wurden im Stettiner Haff auch Ölsperren eingerichtet, um eine größere Ausbreitung von möglichen Fischkadavern zu verhindern.

Die Anwohnerinnen und Anwohner an den Ausläufern des Stettiner Haffs sind zur Vorsicht aufgerufen. Das Schweriner Gesundheitsministerium rät für mehrere Badestellen vom Schwimmen ab. Der Landkreis sowie das Landesumweltministerium hatten schon zuvor empfohlen, auf Angeln und Fischen oder die Entnahme von Wasser zu verzichten.

Auch tote Fische im Fluss Ner

Derweil fand man in Polen inzwischen auch tote Fische im kleinen Fluss Ner, der südlich von Łódź entspringt und in die Warthe mündet. Er hat keine Verbindung zur Oder. Auch südlich der Hafenstadt Stettin sind mittlerweile nach Angaben polnischer Behörden in Kanälen, die mit der Oder verbunden sind, tote Fische gefunden worden. Dies bedeute, dass sich die verseuchten Wassermassen auf Stettin zubewegten, sagte der Chef der Gebietsadministration für die Woiwodschaft Westpommern, Zbigniew Bogucki. Die Stadt liegt nördlich vom Stettiner Haff, das zu zwei Dritteln Deutschlands Nachbarland gehört.