Waldbrand am Brocken im Harz: Feuer greift auf Moor über

Der Großbrand am Brocken im Harz ist auch am dritten Tag noch nicht unter Kontrolle. Das sagte ein Sprecher des Landkreises Harz am Montagmorgen in Wernigerode. An einigen Stellen soll sich das Feuer weiter ausgedehnt haben. Nach Berichten des NDR hat das Feuer auf ein angrenzendes Moorgebiet übergegriffen, das würde die Lage verschärfen. Am Morgen hatte der Landkreis mitgeteilt, der Brand habe sich in der Nacht nicht weiter ausgebreitet.