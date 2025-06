Wo ist der Thrill von früher?

"The Thrill is Gone" hat der unvergessene B. B. King seine geliebte Lucille, wie er die bauchige schwarze Gibson vor seinem eigenen Bauch nannte, klagen lassen: "The thrill is gone, baby / The thrill is gone away from me / Although, I'll still live on / But so lonely I'll be" ("Der Reiz ist weg, Baby / Der Reiz ist für mich verschwunden / Obwohl ich noch weiterleben werde / Aber ich werde so einsam sein"). Der Song ist im Original aus den späten Fünfzigern. Er beschreibt die Grünen im Jahr 2026 ganz gut. Ihr Reiz ist derzeit einfach weg, auch wenn sie weiterleben.