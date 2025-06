Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Union und ihr Kanzler legen los. Der SPD steht derweil vor Staunen noch der Mund offen. Der Grund für den Startvorsprung von CDU und CSU in Schwarz-Rot liegt in einer ganz neuen Konstellation.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber gut einen Monat nach dem Amtseid des Kanzlers habe ich den Eindruck, dass die Union deutlich besser als die SPD aus den Startblöcken gekommen ist. CDU und CSU legen gleich los, bei Migration, in der Außenpolitik, und der SPD fällt erst mal nur die Kinnlade runter. Aus dem offenstehenden Mund kommt nicht viel. Starres Staunen könnte man diesen Zustand nennen.

Das ist auf den ersten Blick etwas verwunderlich, weil die Sozialdemokraten doch die Regierungserfahrenen sind, die anderen in beinahe kompletter Neuaufstellung die Nach-Merkel-Zeit im Kanzleramt begonnen haben.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Christoph Schwennicke ist Politikchef von t-online. Seit 30 Jahren begleitet, beobachtet und analysiert er das politische Geschehen in Berlin, zuvor in Bonn. Für die "Süddeutsche Zeitung", den "Spiegel" und das Politmagazin "Cicero", dessen Chefredakteur und Verleger er über viele Jahre war. Bei t-online erscheint jeden Donnerstag seine Kolumne "Einspruch!"

Erklärungsversuch 1: Die Genossen sind nicht so sortiert in diese Regierung gegangen, weil sie noch mit vielen Aufräumarbeiten vor allem personeller Art zu tun hatten. Lars Klingbeil, der Parteichef, hat es vermocht, die Problemfiguren Hubertus Heil und Saskia Esken von zwei Schlüsselpositionen abzuräumen. Das ist für die Dimension der Operation einigermaßen geräuschlos verlaufen. Hat aber Ressourcen gebunden. Kurz gesagt: Klingbeil musste in Rekordgeschwindigkeit diesen Umbau (selbst am Anfang nicht eben aus einer Position der Stärke heraus) vornehmen, die Scholz-SPD abwickeln und seine Formation hinstellen. Diese Vorarbeit hatte Friedrich Merz erfolgreich im Rest-Abriss der Merkel-Ruinen schon vollzogen.

Das reicht aber nicht hin als Erklärung für den Abstand, den Merz und die Seinen zwischen sich und den Koalitionspartner gebracht haben. Da ist jenseits dessen einmal das Tempo, das Merz an den Tag legt. Während Olaf Scholz sich eher wie ein Faultier bedächtig in den Ästen des Politischen bewegte, immer darauf bedacht, das Geäst nicht zu sehr in Erschütterung zu bringen, schwingt sich Merz wie Tarzan von einer Liane zur nächsten. Bewegung in den Baumkronen ausdrücklich erwünscht. Das Pensum, das der fast 70-Jährige dabei absolviert, ist beachtlich. Und er fordert dieses Tempo und diese Effizienz von allen. Wie zu hören ist, sind die Kabinettsitzungen höchstens halb so lang wie jene vorher bei Scholz. Machen ist besser als reden, das ist die Devise. Eine Devise, mit der sich die diskussionsfreudige SPD seit jeher schwerer tut als die Union.

Am Anfang war ein Irrtum

Der springende Punkt aber ist, dass fast alle politischen Beobachter, auch derjenige, der hier schreibt, bei der Kabinettsbildung einem Trugschluss erlegen sind. Was haben die Sozialdemokraten da bei ihrem anämischen Wahlergebnis inhaltlich und ministeriell rausgeholt!, das war der anerkennende Tenor. Sieben Ministerien bei nur etwas über 16 Prozent Wahlergebnis. Stark.

Auf dem Spielfeld sieht die Sache nun etwas anders aus. Es war zu billig, nur in der Anzahl von Köpfen zu denken. Die Situation erinnert mich an ein Spiel, das ich als Bub gerne gespielt habe. Bei Mühle kann man bei geschickter Aufstellung mit fünf Steinen und einfachem Hin- und Herschieben eines Steines jedes Mal aufs Neue wieder einen Stein des Gegners vom Brett nehmen. Am Ende reichen für diese sprichwörtlich gewordene Zwickmühle schon drei Steine.

Und diese drei Steine hat die Union und spielt mit ihnen von Tag Eins an Zwickmühle mit der SPD. Zum ersten Mal seit einem Mann namens Gerhard Schröder in den Sechzigerjahren hat die Union das Außenministerium inne, darüber hinaus das Innenministerium, das Kanzleramt ohnehin. Innen, Außen. Kanzleramt: Erstmalig alles in den Händen der Union. Und die beiden alles dominierenden Themen sind derzeit der Krieg in der Ukraine, damit verbunden der Zusammenhalt des Westens und die Migration, die bei den Bürgerinnen und Bürgern ganz oben auf der Sorgen-Agenda steht.

Außen, Innen, Kanzleramt