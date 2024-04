Es geht um Macht. Und um Deutungshoheit

Aber entscheiden muss die Politik trotzdem. Nicht darüber, wie Sie und ich schreiben – da hat uns der Söder nichts zu sagen, ebenso wenig wie die Roten und die Grünen, die ihren Untertanen (gibt es eigentlich auch Untertaninnen?) das Gendern gern vorschreiben würden. Die Politik hat nur über zwei Fragen zu entscheiden: Wie schreibt und redet die Bürokratie? Und, tatsächlich wichtiger: Was lernen unsere Kinder in der Schule?

Auf diese Fragen gibt Markus Söder, ganz ernsthaft, die richtige Antwort. Die Bürokratie sollte der Bürgerin und dem Bürger nicht in einer Sprache begegnen, die vorwiegend an Universitäten und in der Dienststelle der Gleichstellungsbeauftragten gesprochen wird. Und was die Schulen angeht: Wir reden so viel von Inklusion und beklagen, dass das Elternhaus viel zu viel Einfluss auf den Bildungserfolg der Kinder hat. Aber die Enkel der Türk:innen und die Kinder der Syrer*innen sollen erst einmal das korrekte Gendern lernen? Das ist die rot-grüne Version der deutschen Leitkultur.