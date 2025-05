Hier ist das Wasser am härtesten

Bei "Maischberger" wurde es zwischen einer Grünen-Politikerin und einem Politikwissenschaftler hitzig. Auslöser war die Frage nach einem Frieden in der Ukraine.

Was bringen Donald Trumps Gespräche mit Wladimir Putin? Diese Frage hat Sandra Maischberger mit Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt und Politikwissenschaftler Johannes Varwick diskutiert. Auf einen Nenner kamen die beiden dabei nicht – stattdessen heizte sich der Dialog schnell auf. Zu Beginn des Angriffskrieges habe er gesagt, die Ukraine sei ohnehin verloren, erinnerte Maischberger den Professor für Internationale Beziehungen. "Das hat sich auch bewahrheitet", beharrte Varwick. Der Krieg stehe vor dem Risiko, zu einem "Abnutzungskrieg" zu werden oder zu eskalieren, führte er aus. Die USA versuchten das zu verhindern, erklärte er, und vermisse dabei eine gemeinsame Linie mit Europa.

Die Gäste

Jens Spahn (CDU), Vorsitzender der Unionsfraktion

Katrin Göring-Eckardt (B'90/Grüne), Politikerin

Johannes Varwick, Politikwissenschaftler

Pinar Atalay, Moderatorin und Journalistin

Robin Alexander, "Die Welt"-Journalist

Melanie Amann, "Der Spiegel"-Journalistin

Jüngste Gesprächsversuche zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Machthaber Wladimir Putin sehe er als Chance, so Varwick. Europa unterstütze diesen Ansatz jedoch nicht, sondern überlade die Situation mit "Maximalforderungen", die keine Kompromisse möglich machten. Was er von der These halte, dass sich Trump von Putin über den Tisch habe ziehen lassen, wollte Maischberger wissen. Sie verwies darauf, dass das jüngste Treffen der Präsidenten weder einen Fahrplan für Friedensgespräche noch Druck durch Sanktionen erkennen ließ.

"Ich glaube, das ist eine Diffamierung von diplomatischen Bemühungen", erklärte Varwick. "Viele in Europa haben das strategische Denken verlernt", kritisierte er. Aus seiner Sicht sei es "aussichtslos", dass die Ukraine zu einem gerechten Frieden komme. Nun sei der Zeitpunkt gekommen, um über "Interessenausgleich" zu reden. Dabei gehe es eben auch um die Interessen des Aggressors Russland, "so unangenehm die sind", führte Varwick aus. Trump habe diesen Dialog nun angestoßen.

Göring-Eckardt findet eine Gemeinsamkeit

Göring-Eckardt ließ Vawicks Einordnungen nicht unkommentiert. Er rede genau so, wie es Putin im deutschen Fernsehen gerne hören wolle, warf sie dem Wissenschaftler an den Kopf. Putin wolle, dass man die Ukraine verloren gebe und aufhöre zu glauben, dass Europa ein sicherer Kontinent ist, erläuterte die Grünen-Politikerin. "Das finde ich nicht fair", intervenierte Varwick. Auch Maischberger schritt ein und stellte klar, dass sie bei beiden Gästen davon ausgehe, dass sie für sich selbst denken. Varwick sage nicht, was Putin ihm auftrage, sondern was er gerne hören wolle, differenzierte Göring-Eckardt ihre Meinung. "Auch das ist Blödsinn!", widersprach der Professor.

Mit Blick auf Varwicks Wunsch nach mehr Unterstützung der diplomatischen Bemühungen von Trump durch Europa erklärte die Grüne: Nachhaltiger Frieden brauche Voraussetzungen für Verhandlungen. Während Trump mit Putin gesprochen habe, habe Russland weiter bombardiert, erinnerte sie. Auch sie empfinde es als wichtig, dass gesprochen werde, wo gesprochen werden könne, erklärte Göring-Eckardt klar. Überdies müsse Europa jedoch auch weiterhin Waffen an die Ukraine liefern und mit Sanktionen gegen Russland reagieren. Europa gehe es nicht um "Maximalforderungen", sondern darum, dass man auf dem Kontinent sicher leben könne, stellte sie klar.

Ansatzweise einig waren sich Varwick und die Grünen-Politikerin, als es um die Verteidigungsfähigkeit Europas ging. "Wir sind viel stärker als Russland und tun so, als ob wir schwach sind", bemängelte der Politikwissenschaftler. Europa habe zusammen rund 450 Milliarden in Rüstung investiert und Russland umgerechnet und großzügig geschätzt etwa 300 Milliarden, begründete er seine Einschätzung. "Da gebe ich Herrn Varwick ausnahmsweise recht", erklärte Göring-Eckardt. Europa sei im Zweifel auch ohne die USA verteidigungsfähig und müsse sich nicht klein machen. Wichtig sei, bei der Verteidigung nicht ausschließlich an Waffen zu denken, schließlich könne man gegen Troll-Armeen keine Panzer schicken.

Spahn windet sich bei einer Frage