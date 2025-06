Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

In Peru könnte ein Gletschersee überlaufen. In der Schweiz begräbt ein Felssturz ein Dorf unter Massen von Geröll. Ist der deutsche RWE-Konzern an allem schuld?

Haben Sie die Geschichte von Saúl Luciano Lliuya aus Huaraz gehört? Das ist der peruanische Bauer, der den Energiekonzern RWE verklagt hat, weil sein Haus und seine Felder vom Klimawandel bedroht sind. Huaraz liegt in den Anden auf 3.000 Meter Höhe, hinter seinem Haus türmt sich eine Felswand auf und hinter der Felswand liegt auf 4.500 Metern ein großer Gletschersee namens Palcacocha. Die Erderwärmung führt auch in den Anden dazu, dass der Gletscher schmilzt, der Wasserstand im See steigt. Zudem könnten große Felsmassen in den See stürzen und eine Flutwelle auslösen. Lliuyas Existenz wäre dann bedroht.

Zwischen der RWE-Zentrale in Essen und dem Haus des peruanischen Bauern liegen Luftlinie 10.455 Kilometer. RWE betreibt weder am Palcacocha-See noch sonst irgendwo in Peru ein Kraftwerk. Für RWE ist Huaraz so weit weg wie für Sie und mich. Aber, so die Begründung der Klage, der deutsche Energiekonzern ist historisch einer der großen Emittenten von CO2 und deshalb für den Klimawandel mitverantwortlich. Also muss er für seine Folgen haften.

Vor mehr als fünfzig Jahren stellte der amerikanische Meteorologe Edward N. Lorenz eine skurril anmutende Frage: Kann der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen? Heute lautet die Frage: Kann der Betrieb eines Kohlekraftwerks im Ruhrgebiet einen Gletschersee in den peruanischen Anden zum Überlaufen bringen? Die Fragen ähneln sich, aber die Antworten nicht.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Uwe Vorkötter gehört zu den erfahrensten Journalisten der Republik. Seit vier Jahrzehnten analysiert er Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, er hat schon die Bundeskanzler Schmidt und Kohl aus der Nähe beobachtet. Als Chefredakteur leitete er die "Stuttgarter Zeitung", die "Berliner Zeitung" und die "Frankfurter Rundschau". Er ist Herausgeber von "Horizont", einem Fachmedium für die Kommunikationsbranche.

Es führt eine gerade Linie von Essen nach Huaraz

Lorenz stellte die Frage damals, um die Grenzen des menschlichen Wissens zu verdeutlichen. Ja, prinzipiell kann ein winzig kleines, scheinbar völlig unbedeutendes Ereignis in einem so sensiblen System wie dem Wetter eine Kettenreaktion in Gang setzen, die sich bis zur Katastrophe verstärkt. Aber dieser Prozess ist extrem komplex, es übersteigt unsere Möglichkeiten, ihn zu entschlüsseln. Deshalb können uns die Meteorologen sagen, wie das Wetter morgen wird. Aber schon für nächste Woche ist die Prognose unsicher. Wie der Sommer wird, weiß allenfalls der Laubfrosch, aber der sagt ja nichts.

Beim Klima lautet die Antwort heute: So kompliziert ist das gar nicht. Es führt eine gerade Linie von Essen nach Huaraz, von RWE zu Saúl Luciano Lliuya. Hier die Ursache, dort die Wirkung. RWE ist historisch für 0,5 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich, also soll RWE auch 0,5 Prozent der Kosten für einen Damm tragen, der Huaraz vor den Fluten schützt. Macht 20.000 Euro. Vor Gericht wurden die Zahlen auf 0,38 Prozent und 17.000 Euro reduziert.

Werfen wir einen Blick in die Schweiz. In Blatten im Wallis ist passiert, was in Huaraz hoffentlich nie passieren wird. Ein Felssturz hat das Dorf verschüttet, auch hier wird als Ursache die Gletscherschmelze vermutet. Die Behörden haben die Bewohner rechtzeitig evakuiert, aber die Schäden sind riesig, viele Leute haben Haus und Hof verloren. Allerdings hat kein Bergbauer aus dem Lötschental gefordert, dass zum Beispiel Aramco, der saudische Ölkonzern, für die Kosten aufkommen müsse. Oder die Shenhua Energy Company, der größte Kohleproduzent der Welt. Zwei Giganten der fossilen Energiewirtschaft, wie RWE.

Kartoffelbauer gegen die schwarze Macht der Kohle

Ich vermute, das liegt daran, dass es weder eine NGO namens Saudiwatch gibt noch eine namens Chinawatch. Aber es gibt Germanwatch, eine deutsche Organisation, die sich für Umwelt und Klima einsetzt. Germanwatch macht die Pressearbeit für den Kleinbauern Saúl Luciano Lliuya, allein drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fungieren als "Referenten für Klimaklage-Kommunikation". Ein weiteres Dutzend ist für Kommunikation im Allgemeinen, Öffentlichkeitsarbeit und Social Media zuständig. Germanwatch ist eine PR-Maschine.