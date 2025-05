Und dann? Trump holte im November vergangenen Jahres einen Erdrutschsieg mit 312 zu 226 Wahlmännerstimmen. Trotzdem hat Kamala Harris nur knapp verloren. In Michigan lag sie 1,44 Prozentpunkte zurück, 1,73 in Pennsylvania, 0,87 in Wisconsin. Wenn sie diese drei Staaten, die sogenannte Blue Wall, gewonnen hätte, wäre sie heute Präsidentin.

Bidens Nominierung war falsch

Und was wäre, wenn die Demokraten nicht die wenig populäre Harris nominiert hätten, sondern ein ganz anderer Kandidat sich in typisch amerikanischen Vorwahlen profiliert hätte, deutlich jünger als Biden, deutlich jünger als Trump? Was wäre, wenn ... Halten wir uns an das, was wir wissen: Es war falsch, einen 80-Jährigen mit mentaler Schwäche als US-Präsidenten zu nominieren. Und eine Geschichte über dessen Vitalität und Leistungsfähigkeit zu erzählen, die im Widerspruch stand zu allem, was die Wähler mit eigenen Augen sahen.